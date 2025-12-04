Eurovision Israele partecipa | chi lascia subito la gara
Israele parteciperà all'edizione 2026 dell' Eurovision Song Contest. E di tutta risposta Paesi Bassi, Irlanda e Spagna hanno già fatto sapere che lasceranno la competizione in segno di protesta. La decisione di far concorrere lo Stato ebraico alla 70esima edizione del concorso canoro è stata presa dall'Unione europea della Radiodiffusione (Ebu) durante una votazione sulla proposta di modifica del regolamento della gara. A favore della partecipazione di Israele all'Eurovision hanno votato in 738, mentre 265 si sono espressi contro e 120 si sono astenuti. Alcuni Paesi come Irlanda, Spagna e Paesi Bassi, che avevano anticipato il loro addio alla competizione se Israele fosse stata ammessa, hanno confermato la loro decisione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
