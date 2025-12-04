Eurovision 2026 via libera alla partecipazione di Israele Bbc | Spagna Olanda e Irlanda boicottano l' evento

Israele potrà partecipare all'edizione di Eurovision 2026. Lo ha deciso l'Unione europea di Radiodiffusione (Ebu) durante una votazione sulla proposta di modifica del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Eurovision 2026, via libera alla partecipazione di Israele. Bbc: «Spagna, Olanda e Irlanda boicottano l'evento»

