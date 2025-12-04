Eurovision 2026 organizzatori confermano partecipazione di Israele
Gli organizzatori dell’Eurovision Song Contest hanno deciso che Israele potrà partecipare alla prossima edizione del concorso musicale che si terrà a Vienna il prossimo 16 maggio. La decisione è arrivata al termine dell’assemblea generale dell’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU)convocata poiché alcuni paesi hanno chiesto l’esclusione di Israele per presunte interferenze nelle votazioni del concorso e per la sua condotta nella guerra a Gaza. I membri dell’EBU, che organizza l’Eurovision, hanno votato per adottare regole di voto più severe in risposta alle accuse secondo cui Israele avrebbe manipolato il voto a favore del loro concorrente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
