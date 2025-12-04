Eurovision 2026 | Israele parteciperà Spagna Irlanda e Paesi Bassi annunciano il boicottaggio

Leggo.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L?Unione europea di radiodiffusione (Ebu) ha deciso che Israele potrà partecipare all?Eurovision Song Contest 2026. La votazione sul regolamento del celebre concorso canoro si. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Eurovision 2026: «Israele parteciperà». Spagna, Irlanda e Paesi Bassi annunciano il boicottaggio

