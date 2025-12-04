Eurovision 2026 Israele parteciperà al festival | Ebu approva con 738 sì 264 no; Spagna e Paesi Bassi si ritirano Lubiana e Dublino verso boicottaggio

A sostegno della partecipazione israeliana si sono dichiarate Germania, Austria e Ucraina. Il presidente israeliano Herzog è intervenuto, ringraziando e augurandosi che la competizione "continui a celebrare l'amicizia tra le nazioni" Israele parteciperà alla 69esima edizione dell'Eurovision S. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Eurovision 2026, Israele parteciperà al festival: Ebu approva con 738 sì, 264 no; Spagna e Paesi Bassi si ritirano, Lubiana e Dublino verso boicottaggio

