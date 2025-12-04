Eurovision 2026 Israele c’è e parte il boicottaggio Quali Paesi si ritirano

Ginevra, 4 dicembre 2025 - Tanto tuonò che piovve. E piovve decisamente forte sull’ Eurovision Song Contest 2026. Che ormai da tempo è al centro di una bufera a causa delle discussioni sulla possibile esclusione di Israele dalla gara visto quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Proprio per questo Ebu, ovvero l’European broadcasting union, ha deciso che fosse necessaria una votazione da parte degli Stati che fanno parte dell’organizzazione. Il risultato della votazione. La maggioranza dei Paesi membri ha votato per la partecipazione di Israele all’Eurovision 2026. Lo Stato, quindi, non sarà escluso dalla manifestazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eurovision 2026, Israele c’è e parte il boicottaggio. Quali Paesi si ritirano

