Euroscandalo Federica Mogherini accusa il colpo e si dimette da rettrice del Collegio d’Europa

Secoloditalia.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex Alta Rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e ministra degli Esteri, sotto il governo Renzi, Federica Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d’Europa. “In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti  oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di rettrice del Collegio d’Europa e di direttrice dell’Accademia Diplomatica dell’Unione Europea”. Così in una nota sul sito del Collegio Mogherini, coinvolta in un’inchiesta su una presunta frode ai danni degli interessi finanziari dell’Ue, relativa all’organizzazione da parte del Collegio d’Europa, con sede a Bruges, nelle Fiandre, di corsi per diplomatici europei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

