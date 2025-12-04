Europei nuoto vasca corta 2025 oggi | orari 4 dicembre tv streaming italiani in gara
Oggi, giovedì 4 dicembre, andrà in scena la terza giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), assisteremo a un day-3 in cui l’Italia vorrà arricchire il proprio medagliere. La selezione del Bel Paese ha conquistato allo stato attuale delle cose (2 ori e 2 argenti) e ci sono possibilità per aggiornare. Fari puntati sui 100 dorso uomini dove Thomas Ceccon farà il proprio esordio nelle gare individuali. Dopo aver dato un grosso contribuito nella conquista per l’oro della 4×50 stile libero, il campione vicentino competerà nella distanza che gli ha regalato il titolo olimpico. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nuoto, Europei in vasca corta: la gara di Simone Cerasuolo nei 100 rana. Il video L'Azzurro, dopo una prova d'attacco, termina quarto per soli sei centesimi dalla medaglia di bronzo - facebook.com Vai su Facebook
Nuoto, #Europei di Lublino in vasca corta: la gara di Simone Cerasuolo nei 100 rana. Il video L'Azzurro, dopo una prova d'attacco, termina quarto per soli sei centesimi dalla medaglia di bronzo #azzurri #italnuoto #nuoto Vai su X
LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Ceccon e Curtis nei 100 dorso! Quadarella sfida Gose negli 800 sl - Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia. Riporta oasport.it
Europei nuoto vasca corta, Italia d'oro nella 4x50 mista mixed - Secondo oro e quarta medaglia per l’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Lublino, in Polonia. Da sport.sky.it
Europei vasca corta: oro 4x50 maschile, argento 4x50 donne e Quadarella nei 400sl - Leggi su Sky Sport l'articolo Europei vasca corta: oro 4x50 maschile, argento 4x50 donne e Quadarella nei 400sl ... sport.sky.it scrive
Europei di nuoto in vasca corta, l'Italia vince l'oro nella 4x50 mista mixed: nuovo record dei campionati - L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta 4X50 mista mixed agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Lublino ... Lo riporta msn.com
Europei in vasca corta: ok Quadarella, Cerasuolo, Martinenghi e Sara Curtis, Mao fa il record. Sorpresa Ceccon - Europei di nuoto in vasca corta a Lublino, prima giornata: ok Quadarella, Martinenghi e Sara Curtis, record per Alessandra Mao. Da sport.virgilio.it
Nuoto: Europei 25 metri, la staffetta dell'Italia è ancora d'oro - L'Italia ha chiuso con un acuto la seconda giornata degli Europei di nuoto in vasca corta. Lo riporta ansa.it