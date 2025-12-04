Europei nuoto vasca corta 2025 oggi | orari 4 dicembre tv streaming italiani in gara

Oggi, giovedì 4 dicembre, andrà in scena la terza giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), assisteremo a un day-3 in cui l’Italia vorrà arricchire il proprio medagliere. La selezione del Bel Paese ha conquistato allo stato attuale delle cose (2 ori e 2 argenti) e ci sono possibilità per aggiornare. Fari puntati sui 100 dorso uomini dove Thomas Ceccon farà il proprio esordio nelle gare individuali. Dopo aver dato un grosso contribuito nella conquista per l’oro della 4×50 stile libero, il campione vicentino competerà nella distanza che gli ha regalato il titolo olimpico. 🔗 Leggi su Oasport.it

