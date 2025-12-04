Europei nuoto vasca corta 2025 | l’Italia vince l’oro nella staffetta 4x50m mista
Nella seconda giornata degli Europei nuoto vasca corta 2025, l’Italia conquista il gradino più alto del podio nella staffetta mista 4×50 m mista, grazie a Francesco Lazzari, Simone Cerasuolo, Silvia Di Pietro e Sara Curtis, che hanno realizzato il nuovo record dei campionati con il tempo di 1’36?09. EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025: TRIONFA L’ITALIA NELLA 4X50M MISTA Prova gestita nel migliore dei modi dagli azzurri con il debuttante Lazzari che ha saputo prendere il comando delle operazioni a dorso cedendo il testimone a Cerasuolo per la rana. Quest’ultimo ha ampliato il distacco consentendo a Di Pietro di difendersi nella prova a delfino. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
