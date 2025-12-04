Europei nuoto oro per l’Italia nella 4×50 stile libero mista con record del mondo

(Adnkronos) – L'Italia vince la medaglia d'oro nella 4×50 stile libero mista ai campionati europei in vasca corta di Lublino, in Polonia. Gli azzurri Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis si impongono con il tempo di 1'27"26 nuovo record del mondo. Migliorato di 6 centesimi il tempo realizzato dalla Francia ai . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

DIRETTA Nuoto, Europei in vasca corta: in gara 8 azzurri e la staffetta stile libero mista Guarda la diretta streaming qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/nuoto-europei-in-vasca-corta-azzuri-4x500-mista-mixed-in-finale-polonia-news-aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA Nuoto, Europei in vasca corta: in gara 8 azzurri e la staffetta stile libero mista #EuropeanAquatics #Swimming #4dicembre Guarda la diretta streaming qui rainews.it/maratona/2025/… Vai su X

Europei di nuoto in vasca corta: oro Italia nella staffetta 4x50 sl mista, è record mondiale! - Deplano, Zazzeri, Di Pietro e Curtis dominano la gara con il tempo di 1'27"26: azzurri davanti a Ungheria e Olanda ... Riporta corrieredellosport.it

Europei nuoto 25m: Italia oro e record mondo nella 4x50 sl mista - Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis volano nella staffetta 4x50 stile libero mista agli Europei in vasca corta di ... Si legge su sport.quotidiano.net

Nuoto, Europei in vasca corta: Italia oro con record del mondo nella 4x50 sl mista - Oro e record del mondo per l’Italia nella staffetta 4x50 stile libero mixed agli Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia. Riporta repubblica.it

Europei in vasca corta di nuoto, Italia d'oro nella staffetta mista mixed 4x50 - Agli Europei di nuoto in vasca corta, che si stanno disputando a Lublino in Polonia, l’Italia ha conquistato la seconda medaglia d’oro (la quarta in totale). Segnala corriere.it

Europei nuoto vasca corta, Italia oro con record del mondo nella 4x50 stile mista - Leggi su Sky Sport l'articolo Europei nuoto vasca corta, Italia oro con record del mondo nella 4x50 stile mista ... Si legge su sport.sky.it

Europei nuoto vasca corta, Italia d'oro nella 4x50 mista mixed - Secondo oro e quarta medaglia per l’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Lublino, in Polonia. sport.sky.it scrive