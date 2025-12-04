Europei in vasca corta trionfo di lazzari cerasuolo curtis e di pietro nella 4x50 misti mista Staffetta regina | tramonto d’oro in un giorno grigio
"E’ stato divertente", sperando che il domani azzurro lo sia ancora di più. Fa un certo effetto sentirlo dire da chi ha appena conquistato una medaglia d’oro. Sara Curtis chiude davanti a tutti la sua frazione nella staffetta 4x50 misti mista agli Europei in vasca corta di Lublino (foto Andrea Masini DeepBlueMedia.eu). Un raggio di luce che riaccende e cambia un po’ l’orizzonte della giornata azzurra dei rimpianti. Sì, perché nel quartetto vincente composto dal debuttante Francesco Lazzari, con Sara Curtis c’erano anche Simone Cerasuolo solo quarto (per sei centesimi) pochi minuti prima nella finale dei 100 rana (dove chiude settimo e deluso Martinenghi "non stavo bene"). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Nuoto, Europei in vasca corta: la gara di Simone Cerasuolo nei 100 rana. Il video L'Azzurro, dopo una prova d'attacco, termina quarto per soli sei centesimi dalla medaglia di bronzo - facebook.com Vai su Facebook
Nuoto, #Europei di Lublino in vasca corta: la gara di Simone Cerasuolo nei 100 rana. Il video L'Azzurro, dopo una prova d'attacco, termina quarto per soli sei centesimi dalla medaglia di bronzo #azzurri #italnuoto #nuoto Vai su X
Europei in vasca corta, trionfo di lazzari, cerasuolo, curtis e di pietro nella 4x50 misti mista. Staffetta regina: tramonto d’oro in un giorno grigio - "E’ stato divertente", sperando che il domani azzurro lo sia ancora di più. Da sport.quotidiano.net
Trionfo europeo per Francesco Lazzari, Angera festeggia l’oro nella 4×50 mista - Giovane talento angerese sul tetto d’Europa: il ventenne nuotatore contribuisce allo storico oro azzurro nella staffetta mista mixed agli Europei in vasca corta di Lublino, in Polonia ... Segnala varesenews.it
Nuoto, Italia subito protagonista in corta a Lublino: cosa ci aspetta nella seconda giornata - Europei di nuoto in vasca corta Lublino 2025: l’Italia parte fortissimo e chiude la prima giornata con tre medaglie. Scrive oasport.it
Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai: programma, orario e finali della seconda giornata a Lublino (oggi mercoledì 3 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai oggi mercoledì 3 dicembre: programma, orario e finali della seconda giornata a Lublino. Lo riporta ilsussidiario.net
Europei di nuoto in vasca corta: l’Italia conquista l'oro nella staffetta 4X50 mixed - Nell’ultima gara della giornata Lazzari, Di Pietro, Curtis e Cerasuolo conquistano il nuovo record dei campionati con il tempo di 1'36"09 ... Scrive corrieredellosport.it
LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Ceccon e Curtis nei 100 dorso! Quadarella sfida Gose negli 800 sl - Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia. Secondo oasport.it