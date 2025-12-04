"E’ stato divertente", sperando che il domani azzurro lo sia ancora di più. Fa un certo effetto sentirlo dire da chi ha appena conquistato una medaglia d’oro. Sara Curtis chiude davanti a tutti la sua frazione nella staffetta 4x50 misti mista agli Europei in vasca corta di Lublino (foto Andrea Masini DeepBlueMedia.eu). Un raggio di luce che riaccende e cambia un po’ l’orizzonte della giornata azzurra dei rimpianti. Sì, perché nel quartetto vincente composto dal debuttante Francesco Lazzari, con Sara Curtis c’erano anche Simone Cerasuolo solo quarto (per sei centesimi) pochi minuti prima nella finale dei 100 rana (dove chiude settimo e deluso Martinenghi "non stavo bene"). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Europei in vasca corta, trionfo di lazzari, cerasuolo, curtis e di pietro nella 4x50 misti mista. Staffetta regina: tramonto d’oro in un giorno grigio