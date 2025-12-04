Europei femminili under 19 a Chieti la gioia di Ferrara e Pantalone | Notizia bellissima per la città

“L’Europeo Under 19 femminile in città è una notizia bellissima, a cui abbiamo lavorato con la Federazione e che sottolinea la vocazione e l’attrattività delle nostre strutture sportive”: il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone accolgono con gioia un risultato storico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Altre letture consigliate

Europei U19 femminili, l'Italia organizzerà l'edizione del 2029 #SkySport Vai su X

La Germania sarà il Paese ospitante degli Europei femminili del 2029. Battuta la concorrenza della Polonia, della joint bid Danimarca-Svezia e del Portogallo. Anche l'Italia aveva inizialmente manifestato interesse, salvo poi uscire dalla corsa nelle fasi p - facebook.com Vai su Facebook

Europei calcio femminile U19 del 2029 a Chieti, Fermo, Pineto e San Benedetto - Il Comitato Esecutivo dell’Uefa, che si è riunito a Nyon, ha assegnato all’Italia l’organizzazione della fase finale dell’Europeo Under 19 Femminile del 2029. Da veratv.it

Chieti, Sindaco e assessore Pantalone su Europei femminili under 19 a Chieti: “Notizia bellissima per la città” - Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 4 dicembre 2025 – Chieti verso il 2029: l’Europeo Under 19 femminile in città diventa realtà un risultato storico per la città e per l’Abruz ... Lo riporta abruzzonews24.com

Europei Calcio Femminili UNDER19, Marsilio: UEFA sceglie anche l’Abruzzo - Il Comitato Esecutivo UEFA, riunito a Nyon, ha assegnato all’Italia l’organizzazione della fase finale del Campionato Europeo Under 19 Femminile 2029, che si disputerà per la seconda volta nel nostro ... Lo riporta regione.abruzzo.it

Europei U19 femminili, l'Italia organizzerà l'edizione del 2029 - La Uefa ha affidato ufficialmente all'Italia l'organizzazione degli Europei femminili Under 19 del 2029: è la seconda volta nella storia che questa competizione si svolge nel nostro Paese (l'unico pre ... Come scrive sport.sky.it

CALCIO FEMMINILE - Qualif. Europei Under 19, l'Italia chiude il Round 1 al primo posto - 0 con la Svizzera maturato allo stadio di Pontedera, la Nazionale femminile Under 19 chiude il proprio girone del Round 1 al primo posto. Si legge su napolimagazine.com

Europeo Under 19 Femminile 2029 all’Italia: Abruzzo e Marche ospiteranno la fase finale - Il Comitato Esecutivo dell’UEFA, riunitosi a Nyon, ha assegnato all’Italia l’organizzazione della fase finale dell’Europeo Under 19 Femminile del 2029. Lo riporta tuttojuve.com