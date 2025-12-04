Europei ESKA la Junkan Dojo porta l’Italia in cima al podio

Tra il 28 e il 30 novembre, a Portimão in Portogallo, tre intense giornate di karate hanno regalato all’Italia un risultato che racconta un anno di sacrifici e sogni, mettendo in luce il lavoro di una scuola e di un territorio che hanno creduto fino in fondo nei propri atleti. Un anno che si chiude . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

europei eska junkan dojoTrionfo agli Europei in Portogallo per la Junkan Dojo di Viareggio - A Portimao (Portogallo) l'apporto della realtà versiliese è stato fondamentale: quattro atleti ... Secondo noitv.it

