Europei di Nuoto in Vasca Corta super oro della 4×50 mista Curtis | Bello gareggiare tutti insieme

Lublino – L'Italia festeggia la quarta medaglia agli Europei di Nuoto in Vasca Corta, in svolgimento a Lublino fino al 7 dicembre. Nella serata di ieri, seconda giornata di finali, gli Azzurri hanno conquistano uno splendido titolo continentale con la staffetta 4×50 mista, con il crono totale di 1'36?09. La squadra composta da Francesco Lazzari (22?88), Simone Cerasuolo (25?67), Silvia Di Pietro (24?62) e Sara Curtis (22?92) hanno vinto sugli avversari olandesi, che hanno fatto il tempo di 1'36?18. I padroni di casa della Polonia hanno ottenuto il bronzo. La staffetta si è confermata sul primo gradino, dopo l'oro di Otopeni.