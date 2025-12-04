Europei di Nuoto in Vasca Corta super oro della 4×50 mista Curtis | Bello gareggiare tutti insieme
Lublino – L’Italia festeggia la quarta medaglia agli Europei di Nuoto in Vasca Corta, in svolgimento a Lublino fino al 7 dicembre. Nella serata di ieri, seconda giornata di finali, gli Azzurri hanno conquistano uno splendido titolo continentale con la staffetta 4×50 mista, con il crono totale di 1’36?09. La squadra composta da Francesco Lazzari (22?88), Simone Cerasuolo (25?67), Silvia Di Pietro (24?62) e Sara Curtis (22?92) hanno vinto sugli avversari olandesi, che hanno fatto il tempo di 1’36?18. I padroni di casa della Polonia hanno ottenuto il bronzo. La staffetta si è confermata sul primo gradino, dopo l’oro di Otopeni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Scopri altri approfondimenti
ORO STUPENDOOOOO Un’altra staffetta azzurra va a medaglia agli Europei di nuoto in vasca corta 2025! A Lublino, il quartetto della 4x50 mista mixed si conferma CAMPIONE D’EUROPA due anni dopo il titolo di #Otopeni2023! Silvia Di Pietro, France Vai su X
Nuoto, Europei in vasca corta: la gara di Simone Cerasuolo nei 100 rana. Il video L'Azzurro, dopo una prova d'attacco, termina quarto per soli sei centesimi dalla medaglia di bronzo - facebook.com Vai su Facebook
Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025: Italia in testa dopo la seconda giornata! - Da martedì 2 a domenica 7 dicembre si svolgeranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: la rassegna nella piscina da 25 ... Come scrive oasport.it
LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Ceccon debutta nei 100 dorso! Quadarella sfida Gose negli 800 sl - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA Buongiorno e bentrovati alla ... Secondo oasport.it
Europei in vasca corta di nuoto, Italia d'oro nella staffetta mista mixed 4x50 - Agli Europei di nuoto in vasca corta, che si stanno disputando a Lublino in Polonia, l’Italia ha conquistato la seconda medaglia d’oro (la quarta in totale). Scrive corriere.it
Europei nuoto vasca corta, Italia d'oro nella 4x50 mista mixed - Secondo oro e quarta medaglia per l’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Lublino, in Polonia. Scrive sport.sky.it
Europei vasca corta: oro 4x50 maschile, argento 4x50 donne e Quadarella nei 400sl - Leggi su Sky Sport l'articolo Europei vasca corta: oro 4x50 maschile, argento 4x50 donne e Quadarella nei 400sl ... Come scrive sport.sky.it
Nuoto, Europei in vasca corta: oro all'Italia nella 4x50 mista mixed - Oro per l'Italia nell'ultima gara della giornata Esaltante conclusione della seconda giornata di gare a Lublino. Da msn.com