Eurolega Virtus in campo contro Dubai

Bologna, 4 dicembre 2025 - Si torna a giocare. Dopo dieci giorni di sosta per gli impegni delle nazionali, la Virtus si appresta a tornare in campo domani sera, alle 20.30 in Eurolega contro Dubai. E’ il giorno del debutto alla Virtus Arena, la struttura che per quest’anno, in attesa che nell’area dell’ex padiglione 35 venga costruito il nuovo impianto, ma è anche l’occasione per i bianconeri di riprendere col piede giusto dopo la pausa. “Dopo questa breve sosta riprendiamo il nostro percorso europeo contro una squadra nuova in Eurolega, ma i cui giocatori adesso hanno già raggiunto un buon livello di esperienza - sottolinea coach Dusko Ivanovic - Per questa partita avremo davvero bisogno dell’aiuto del nostro pubblico perché torniamo alla Virtus Arena, un campo che per molti dei nostri giocatori è nuovo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eurolega, Virtus in campo contro Dubai

