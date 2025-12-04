EuroChem chiama in causa MAIRE | dubbi sulla trasparenza dei rischi russi

Un contenzioso miliardario in Russia e una contestazione sulla trasparenza informativa hanno spinto EuroChem Severozapad-2 a rivolgersi alle autorità europee. Al centro del caso c’è il gruppo italiano MAIRE S.p.A., accusato di non aver comunicato con sufficiente completezza l’esposizione legale legata a un grande progetto industriale nel settore dei fertilizzanti. Gli esposti a CONSOB e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - EuroChem chiama in causa MAIRE: dubbi sulla trasparenza dei rischi russi

