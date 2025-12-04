Euphoria torna nel 2026 | trama cast e novità che faranno discutere

Cinemaserietv.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attesa è stata lunga e carica di aspettative, e ora i fan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: Euphoria sta davvero per tornare. Dopo aver concluso la produzione il mese scorso, HBO ha annunciato che la terza stagione debutterà ad aprile 2026, più di quattro anni dopo il finale della seconda stagione andato in onda nel febbraio 2022.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Sky (@skyitalia) Sì, anche in Italia: come vi abbiamo raccontato qui parlando dell’arrivi di HBO Max da noi, Euphoria continuerà a essere disponibile su Sky e (molto probabilmente) in simultanea sulla nuova piattaforma. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

euphoria torna nel 2026 trama cast e novit224 che faranno discutere

© Cinemaserietv.it - Euphoria torna nel 2026: trama, cast e novità che faranno discutere

Altre letture consigliate

euphoria torna 2026 tramaEuphoria, finalmente sappiamo quando uscirà (davvero) la terza stagione! - Dopo anni di attesa, HBO ha finalmente annunciato quando uscirà la terza stagione di Euphoria (e tante novità). Riporta bestmovie.it

Cerca Video su questo argomento: Euphoria Torna 2026 Trama