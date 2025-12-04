Euphoria torna nel 2026 | trama cast e novità che faranno discutere

L’attesa è stata lunga e carica di aspettative, e ora i fan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: Euphoria sta davvero per tornare. Dopo aver concluso la produzione il mese scorso, HBO ha annunciato che la terza stagione debutterà ad aprile 2026, più di quattro anni dopo il finale della seconda stagione andato in onda nel febbraio 2022. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia) Sì, anche in Italia: come vi abbiamo raccontato qui parlando dell’arrivi di HBO Max da noi, Euphoria continuerà a essere disponibile su Sky e (molto probabilmente) in simultanea sulla nuova piattaforma. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

