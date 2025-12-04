Eulep percorsi di apprendimento su misura | ecco la nuova piattaform digitale europea

Si avvia alla conclusione  Eulep-European learning experience platform, il progetto europeo guidato da  Eurochambres  volto a sviluppare strumenti innovativi per l’orientamento, la formazione e l’aggiornamento delle competenze di lavoratori e imprese nell’Unione europea. Al centro dell’iniziativa vi è una  piattaforma digitale per l’autovalutazione e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento,  affiancata da moduli formativi pilota nei campi dell’intelligenza artificiale, della realtà virtuale e dell’innovazione sociale, da  linee guida per gli ecosistemi di apprendimento  e da una serie di raccomandazioni rivolte ai decisori politici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

