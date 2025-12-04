Eulep percorsi di apprendimento su misura | ecco la nuova piattaform digitale europea
Si avvia alla conclusione Eulep-European learning experience platform, il progetto europeo guidato da Eurochambres volto a sviluppare strumenti innovativi per l’orientamento, la formazione e l’aggiornamento delle competenze di lavoratori e imprese nell’Unione europea. Al centro dell’iniziativa vi è una piattaforma digitale per l’autovalutazione e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, affiancata da moduli formativi pilota nei campi dell’intelligenza artificiale, della realtà virtuale e dell’innovazione sociale, da linee guida per gli ecosistemi di apprendimento e da una serie di raccomandazioni rivolte ai decisori politici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Domani ad Unioncamere appuntamento con il progetto l'evento moltiplicatore finale di Eulep. Titolo dell'evento: "All'incrocio tra intelligenza artificiale, realtà virtuale e innovazione sociale". https://www.unioncamere.gov.it/agenda/presentazione-dei-risultati-del- Vai su Facebook
