Eulep percorsi di apprendimento su misura | ecco la nuova piattaform digitale europea

Si avvia alla conclusione Eulep-European learning experience platform, il progetto europeo guidato da Eurochambres volto a sviluppare strumenti innovativi per l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento delle competenze di lavoratori e imprese nell'Unione europea. Al centro dell'iniziativa vi è una piattaforma digitale per l'autovalutazione e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, affiancata da moduli formativi pilota nei campi dell'intelligenza artificiale, della realtà virtuale e dell'innovazione sociale, da linee guida per gli ecosistemi di apprendimento e da una serie di raccomandazioni rivolte ai decisori politici.