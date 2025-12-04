Eu Stem Observatory Pompei Deloitte | Non ci sono miglioramenti serve collaborazione di tutti – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 dicembre 2025 "Ciò che emerge dal nostro Osservatorio è che non c'è un'inversione di tendenza, nel senso che il gap che abbiamo nelle discipline Stem è lo stesso che avevamo qualche anno fa. Quindi, purtroppo, non registriamo un miglioramento e questo è molto preoccupante. Se vogliamo recuperare come Europa il gap che oggi abbiamo nei confronti delle grandi potenze tecnologiche, quindi Stati Uniti e Cina, sicuramente quello delle discipline Stem è un elemento imprescindibile. E purtroppo non vediamo, appunto, segni di cambiamento. Serve un'inversione di tendenza" così l'ad di Deloitte Fabio Pompei, a margine dell'evento Eu Stem Observatory 2025 al Parlamento Europeo a Bruxelles. 🔗 Leggi su Open.online
Lo scenario che emerge dallo European STEM Observatory, lo studio realizzato da Fondazione Deloitte e dal Public Policy Program di Deloitte, basato su dati Eurostat, Cedefop, OCSE e su oltre 11.000 interviste in dieci Paesi europei.
