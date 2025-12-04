Eu Stem Observatory De Luca Deloitte | Nostro osservatorio può essere strategico per l' Ue – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 dicembre 2025 "Il nostro osservatorio arriva in un momento favorevole: la Commissione europea ha appena lanciato un piano strategico STEM con obiettivi molto ambiziosi per il 2030. In questo scenario, Deloitte può contribuire producendo dati, metriche e raccogliendo il sentiment delle aziende, portando queste istanze alle istituzioni per supportare la pianificazione strategica e il processo legislativo. L’evento di oggi, con la presentazione della terza edizione dell’Osservatorio STEM e il dialogo tra istituzioni, imprese e società civile, è una best practice che valorizza il ruolo di Deloitte come catalizzatore. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lo scenario che emerge dallo European STEM Observatory, lo studio realizzato da Fondazione Deloitte e dal Public Policy Program di Deloitte, basato su dati Eurostat, Cedefop, OCSE e su oltre 11.000 interviste in dieci Paesi europei. - facebook.com Vai su Facebook
In diretta su #Eurocomunicazione (.com .eu) e sui #social YouTube: youtube.com/watch?v=RCb2_p… Facebook: facebook.com/Eurocomunicazi… Risultati dello studio “Empowering the Multiple Transitions through #STEM Skills” #Parlamentoeuropeo #materi Vai su X
Eu Stem Observatory, De Luca (Deloitte): "Nostro osservatorio può essere strategico per l'Ue" - jpg"; (Agenzia Vista) Bruxelles, 02 dicembre 2025"Il ... Da affaritaliani.it
Eu Stem Observatory, Borsani (Deloitte): "Sussiste un gap tra domande e offerta e tra generi" - (Agenzia Vista) Bruxelles, 02 dicembre 2025 "Questa iniziativa di Deloitte e Fondazione Deloitte nasce ormai più di 5 anni fa da una doppia constatazione. Scrive la7.it