Eu Stem Observatory De Luca Deloitte | Nostro osservatorio può essere strategico per l' Ue – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 dicembre 2025 "Il nostro osservatorio arriva in un momento favorevole: la Commissione europea ha appena lanciato un piano strategico STEM con obiettivi molto ambiziosi per il 2030. In questo scenario, Deloitte può contribuire producendo dati, metriche e raccogliendo il sentiment delle aziende, portando queste istanze alle istituzioni per supportare la pianificazione strategica e il processo legislativo. L’evento di oggi, con la presentazione della terza edizione dell’Osservatorio STEM e il dialogo tra istituzioni, imprese e società civile, è una best practice che valorizza il ruolo di Deloitte come catalizzatore. 🔗 Leggi su Open.online