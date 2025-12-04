Estremismo e guerra in Ucraina | perché la Russia ha bannato Roblox
Roblox è una piattaforma di gioco virtuale che ha fatto successo grazie a un formato di "democrazia creativa". Il funzionamento è semplice: ti iscrivi, crei un minigioco ambientato nel roblox-verso, pubblichi oggetti da regalare o vendere sul marketplace, diventi famoso - se il gioco è accattivante, hai una rete di contatti e hai una buona dose di fortuna. Nel roblox-verso, ogni giocatore può aspirare a diventare un creatore. Chiaramente, questo ha anche dei contro: negli anni, infatti, la Roblox Corporation è stata accusata di avere una politica di moderazione troppo blanda, che ha permesso agli utenti di creare minigiochi intrisi di misoginia, misantropia, xenofobia, estremismo e odio per le minoranze sessuali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo le occupazioni islamiste dei mercatini natalizi tedeschi, l'estremismo islamico prova a cancellare il Natale anche a Bruxelles, dietro la scusa della guerra in Medio Oriente. Ecco le scene dell'assalto alle famiglie raccolte per festeggiare il Natale - facebook.com Vai su Facebook
Guerra in Ucraina: Pokrovsk, Kiev contrattacca. Mosca: “Già ridotti alla resa” - Proprio adesso, in queste ore decisive e cruciali, l’Ucraina sta combattendo per quella che il presidente Zelensky ha definito una “priorità” del Paese: la difesa di Pokrovsk. Riporta ilfattoquotidiano.it
Guerra in Ucraina, Zelensky e la mossa della disperazione - Gli aiuti occidentali previsti o promessi non sono più sufficienti a salvare l’Ucraina. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Guerra Ucraina Russia, Trump: "Con Putin a Budapest per fine guerra". Zelensky in Usa - "Il presidente Putin e io ci incontreremo in una località concordata, Budapest, in Ungheria, per valutare se possiamo porre fine a questa 'ingloriosa' guerra tra Russia e Ucraina". Segnala tg24.sky.it
Guerra in Ucraina, Kiev “Colloqui di pace interrotti”/ Lavrov: “L’Europa vuole che il conflitto continui” - La guerra in Ucraina sembra tutt'altro che vicina alla fine così come traspare dalle parole del viceministro degli esteri ucraino e di Lavrov La guerra in Ucraina sembra tutt’altro che vicina alla ... Come scrive ilsussidiario.net
Guerra in Ucraina: Pokrovsk assediata grazie alla nebbia, blackout in tre regioni dopo i raid russi - La guerra in Ucraina entra in una fase critica: l’esercito russo avanza a Pokrovsk approfittando della nebbia, Kiev colpisce raffinerie e terminali russi, mentre attacchi ai siti energetici causano ... Come scrive fanpage.it
Come finirà la guerra in Ucraina, chi vincerà e perché - La guerra in Ucraina ha creato una cesura a est: una linea che chiude il vecchio continente e lo divide sempre più nettamente dalla Russia. Lo riporta esquire.com