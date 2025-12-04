Roblox è una piattaforma di gioco virtuale che ha fatto successo grazie a un formato di "democrazia creativa". Il funzionamento è semplice: ti iscrivi, crei un minigioco ambientato nel roblox-verso, pubblichi oggetti da regalare o vendere sul marketplace, diventi famoso - se il gioco è accattivante, hai una rete di contatti e hai una buona dose di fortuna. Nel roblox-verso, ogni giocatore può aspirare a diventare un creatore. Chiaramente, questo ha anche dei contro: negli anni, infatti, la Roblox Corporation è stata accusata di avere una politica di moderazione troppo blanda, che ha permesso agli utenti di creare minigiochi intrisi di misoginia, misantropia, xenofobia, estremismo e odio per le minoranze sessuali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Estremismo e guerra in Ucraina: perché la Russia ha bannato Roblox