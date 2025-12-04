Estraggono trachite in area protetta | scatta la denuncia
L'obiettivo era ambizioso, peccato che non siano state rispettate le regole. I carabinieri del Nucleo Forestale di Montegrotto Terme, nell’ambito di attività di controllo del territorio, prevenzione e vigilanza ambientale all’interno dell'area protetta del parco regionale dei Colli Euganei. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
