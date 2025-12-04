Este il monte murale e la luna piena | escursione notturna con guida ambientale escursionistica
Un appuntamento speciale sotto la luce della luna piena: una camminata serale sul monte Murale per scoprire il fascino del paesaggio notturno e ammirare Este dall'alto.Info tecniche escursione:Sviluppo 7 km - Tempi: 3h circa - Difficoltà: facile (T-E)Fondo: mistoEquipaggiamento: scarpe da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Che dite? Aspettiamo la luna piena? Un appuntamento speciale sotto la luce del nostro splendido satellite: una camminata serale sul monte Murale per scoprire il fascino del paesaggio notturno e ammirare Este dall'alto. Vi aspetto venerdì 5 dicembre c Vai su Facebook
