Esplosione e crollo cosa succede all' ospedale di Viterbo in una maxi-emergenza | la simulazione con 11 feriti

Edificio crolla dopo l'esplosione di una bombola a gas in un appartamento. Ma niente paura, fortunatamente è solo una simulazione. L'esercitazione di maxiemergenza si è svolta nei giorni scorsi all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, con l'obiettivo di testare il piano in caso di massiccio afflusso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Esplosione e crollo, cosa succede all'ospedale di Viterbo in una maxi-emergenza: la simulazione con 11 feriti

