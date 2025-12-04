Esplode la gioia sul profilo di Tatiana Tramacere la felicità di averla ritrovata viva I commenti sotto la sua ultima poesia

È una valanga di gioia quella che si è riversata sul profilo Instagram di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò in provincia di Lecce ritrovata viva dopo 10 giorni di ricerche. Nota sui social con il profilo @Paroleinevoluzione, la ragazza ha ormai quasi 58 mila follower, con tanti che apprezzano le sue poesie. Versi liberi, spesso ermetici, fondamentalmente introspettivi, così come i testi che accompagnano i suoi reels. È soprattutto sotto l’ultimo post che il fiume di commenti si è scatenato, proprio quello che per qualcuno poteva suggerire una fuga da parte della ragazza. L’ultima poesia di Tatiana. 🔗 Leggi su Open.online