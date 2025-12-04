Esperimusme di Natale | Di tutto cuore!

Cosa c’è di più natalizio di un regalo che viene davvero dal cuore? In questo laboratorio natalizio scopriremo i segreti di questo organo straordinario e lo trasformeremo in uno speciale biglietto d’auguri. Nella prima parte esploreremo la mostra temporanea “Storie di CUORE e di CORAGGIO”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Esperimusme di Natale: "Di tutto cuore!"

