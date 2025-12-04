Esonero prima dell’Inter | riunione d’emergenza tra allenatore e dirigenza

I quotati rivali nerazzurri si preparano alla svolta in panchina, colpo di scena L’Inter vince anche in Coppa Italia e prova a mettersi alle spalle i due passi falsi con il Milan e con l’Atletico Madrid. I nerazzurri saranno comunque attesi, da qui in avanti, da diversi match delicati, da non fallire. C’è caos, comunque, tra alcuni dei prossimi rivali. Il Liverpool potrebbe arrivare a Milano, martedì sera, con un nuovo allenatore. La situazione dei ‘Reds’ si fa sempre più complicata, Arne Slot sta rischiando seriamente il posto. Esonero prima del match con l’Inter: la dirigenza ha deciso – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

