Esiste un americano di 27 anni che non ritiene le proteine così importanti si chiama Payton Talbott e fa il lottatore UFC
Esiste un americano di 27 anni che non ritiene le proteine così importanti. Ancora più incredibile è il fatto che quest'uomo si guadagni da vivere combattendo. Payton Talbott, lottatore UFC nella categoria dei pesi gallo, ammette che probabilmente non assume una quantità sufficiente di questo macronutriente. Eppure, prepararsi a un incontro come quello che Talbott avrà il 6 dicembre contro Henry Cejudo nell'ambito dell'UFC 323, richiede una preparazione meticolosa. A parte il fine settimana, Talbott si allena duramente al campo di addestramento per prepararsi, in particolare nell'ultimo mese a entrare nella gabbia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
