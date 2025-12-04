Escursione e pranzone di Natale alla Brilla

Domenica 14 è in programma l'Azimut hiking Christmas party: escursione e pranzo per creare un clima di festa.La location si trova a occidente del territorio: Massaciuccoli, con il suo lago, il suo panorama, la storia antica e il Centro Visite ufficiale del Parco La Brilla, dove ci sarà il pranzo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Escursione e pranzone di Natale alla Brilla

Approfondisci con queste news

– Domenica 7 dicembre non perdetevi l’escursione guidata gratuita a cura del Parco delle Alpi Liguri in compagnia di Gabriele Cristiani tra il Forte Montescio, il Santua - facebook.com Vai su Facebook

Meteo Natale e Santo Stefano, escursione termica: feste gelate ma con il sole. Si placherà (almeno un po') il vento di Foehn - Meteo Natale e Santo Stefano con tempo stabile e cielo sereno a Nordest ma non fatevi ingannare dal sole, le temperature saranno comunque rigide. Come scrive ilgazzettino.it

Il calore del Natale per chi non ha casa. In 100 a tavola grazie a San Vincenzo - L'associazione, che a Bolzano si occupa di poveri e senza casa, organizza ogni anno un momento di ritrovo, a pranzo, per festeggiare il Natale Un centinaio di persone alla Kolpinghaus di Bolzano per ... Scrive rainews.it

Forlì che Brilla festeggia il Natale con la Fabbrica di Cioccolato - Forlì che Brilla, la rassegna organizzata dal Comune in collaborazione con Free Event, che attrae visitatori da tutta la regione e da tutta Italia quest’anno è ispirata al film la Fabbrica di ... tg24.sky.it scrive