Escort boys dal 5 dicembre su Mediaset Infinity | trama cast e curiosità sulla nuova serie

Una nuova serie francese sta per fare il suo debutto su Mediaset Infinity. Escort Boy, questo il titolo, arriverà sulla piattaforma gratuita il 5 dicembre con la prima stagione completa, composta da 6 episodi. Scopriamo insieme trama e cast. Escort Boys, la trama della nuova serie tv Mediaset Infinity. Il catalogo Mediaset Infinity di dicembre si arricchisce con un nuovo ingresso: dal 5 dicembre arriva infatti Escort Boys, una dramedy francese che esplora i problemi della mascolinità contemporanea e del desiderio femminile con un racconto ironico e provocatorio. La prima stagione, che sarà resa interamente disponibile a partire dal 5 dicembre, offrirà molti spunti per ridere (ma anche momenti di riflessione). 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Escort boys dal 5 dicembre su Mediaset Infinity: trama, cast e curiosità sulla nuova serie

