ESCLUSIVO - La perizia sul Dna che accusa Sempio

Nessuna risposta dagli acetati provenienti dalla villa di Garlasco, su cui si cercavano nuove tracce di sangue. Tre tracce di Chiara Poggi e una di Alberto Stasi nei contenitori della pattumiera, le tracce di Chiara e del padre sul tappetino del bagno. Ma la risposta cruciale arriva quando si passa alle tracce di Dna trovate sulle unghie della vittima del delitto del 13 agosto 2007: il risultato è “un supporto che va da moderatamente forte a forte all’ipotesi che Sempio Andrea (e tutti i soggetti imparentati con lo stesso per via patrilineare) abbia contribuito alla traccia y428 - mdxs”, cioè il mignolo destro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - ESCLUSIVO - La perizia sul Dna che accusa Sempio

