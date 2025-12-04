Aveva provato ad andarsene con la spesa in mano, come se nulla fosse. Ma il responsabile della sicurezza lo ha notato e ha chiamato la polizia. Così, nella serata di ieri, un 31enne residente a Lipomo è stato arrestato dagli agenti della questura di Como per furto aggravato, dopo aver razziato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Esce in permesso dalla comunità e ruba al supermercato di Camerlata: arrestato 31enne di Lipomo