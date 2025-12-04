Esce in permesso dalla comunità e ruba al supermercato di Camerlata | arrestato 31enne di Lipomo
Aveva provato ad andarsene con la spesa in mano, come se nulla fosse. Ma il responsabile della sicurezza lo ha notato e ha chiamato la polizia. Così, nella serata di ieri, un 31enne residente a Lipomo è stato arrestato dagli agenti della questura di Como per furto aggravato, dopo aver razziato. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dal trauma si esce ?attraversando con calma e pazienza le emozioni che avevamo bloccato per sopravvivere ?e ristrutturando le modalità di adattamento che ci hanno permesso di far fronte alle esperienze traumatiche. ?E' così che si arriva alla crescita p - facebook.com Vai su Facebook
Esce dal carcere e ruba camion dei Vigili del fuoco - Appena uscito dal carcere bolognese della Dozza, dopo un recente arresto per una rapina, ha rubato un camion dei Vigili del Fuoco dal vicino comando di via Ferrarese. Secondo ansa.it