Esce in permesso dalla comunità e ruba al supermercato di Camerlata | arrestato 31enne di Lipomo

Quicomo.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva provato ad andarsene con la spesa in mano, come se nulla fosse. Ma il responsabile della sicurezza lo ha notato e ha chiamato la polizia. Così, nella serata di ieri, un 31enne residente a Lipomo è stato arrestato dagli agenti della questura di Como per furto aggravato, dopo aver razziato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

esce in permesso dalla comunit224 e ruba al supermercato di camerlata arrestato 31enne di lipomo

© Quicomo.it - Esce in permesso dalla comunità e ruba al supermercato di Camerlata: arrestato 31enne di Lipomo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Esce dal carcere e ruba camion dei Vigili del fuoco - Appena uscito dal carcere bolognese della Dozza, dopo un recente arresto per una rapina, ha rubato un camion dei Vigili del Fuoco dal vicino comando di via Ferrarese. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Esce Permesso Comunit224 Ruba