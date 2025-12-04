Eric Dane malato di SLA | Non ho motivo di essere di buon umore in nessun momento e in nessun giorno

Eric Dane è tornato a parlare delle sue condizioni di salute, dopo la diagnosi di SLA resa pubblica lo scorso aprile. L'attore di Grey's Anatomy ha spiegato: "Non ho motivo di essere di buon umore in nessun momento, in nessun giorno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sebbene Rebecca Gayheart e Eric Dane fossero separati dal 2018 e lei avesse avviato il processo di divorzio dopo 14 anni di matrimonio, la vita ha presentato loro una sfida che ha cambiato tutto: la diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica per l'attore. Di fron - facebook.com Vai su Facebook

Eric Dane malato di SLA: “Non ho motivo di essere di buon umore in nessun momento e in nessun giorno” - Eric Dane è tornato a parlare delle sue condizioni di salute, dopo la diagnosi di SLA resa pubblica lo scorso aprile ... Come scrive fanpage.it

“Non ho motivo di essere di buon umore e positivo”: Eric Dane parla della SLA. L’ex attore di “Grey’s Anatomy” da giugno ha un solo “braccio funzionante” - L'ex attore di Grey's Anatomy rivela di avere un solo braccio funzionante a causa della SLA e condivide la sua esperienza ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Eric Dane torna in tv dopo la diagnosi di SLA, cosa farà l’ex star di Grey’s Anatomy - Dopo l'annuncio di questa estate, quando aveva comunicato di essere affetto da SLA, l'attore torna sul set di una serie televisiva, Brilliant Minds, dove però interpreta ... Secondo fanpage.it

“Le sue condizioni sono peggiorate, ma vuole tornare subito sul set. Interpreterà un pompiere affetto dalla sua stessa malattia”: Eric Dane di Grey’s anatomy torna in tv ... - Eric Dane, famoso per Grey's Anatomy, tornerà a recitare nonostante la diagnosi di SLA in un ruolo cucito su misura nella serie Brilliant Minds ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Eric Dane e la difficile convivenza con la SLA: "Non ho ragioni per essere ottimista" - La star di Grey's Anatomy convive ormai da mesi con la terribile malattia che gli è stata diagnosticata lo scorso aprile, ma il suo umore non è dei più positivi al momento ... Si legge su msn.com

Eric Dane sul set di Brilliant Minds, l'attore interpreterà la vera storia di un pompiere malato di SLA - Eric Dane torna in TV in Brilliant Minds interpretando un pompiere con SLA: il ruolo è ispirato alla sua reale diagnosi, rivelata nell'aprile 2025 ... Lo riporta virgilio.it