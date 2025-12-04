Equitazione | Lorenzo De Luca sarà al via della tappa di World Cup a La Coruña
Dopo un periodo di inattività e di ripresa graduale, dovuto a un infortunio a seguito di una caduta a cavallo, Lorenzo De Luca è pronto a tornare sul grande palcoscenico delle gare internazionali. L’atleta azzurro infatti sarà al via del concorso valido per la quinta tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026, che si terrà a La Coruña, domenica 7 dicembre. Sul tracciato spagnolo, che fa seguito agli appuntamenti di Oslo, Lione, Verona (Fieracavalli) e Stoccarda, il cavaliere classe 1987 sarà accompagnato dai suoi due cavalli: Denver de Talma e Mangoon. Lo scenario, oltre a De Luca, vedrà al via in ottica italiana anche: Antonio Maria Garofalo con Abelle degli Assi e Carem Sandy e Clara Pezzoli con Hadewyn Van’t Ravennest e Jappeloup. 🔗 Leggi su Oasport.it
