Ep725 – Nuova inchiesta Ramy | 7 carabinieri indagati in due mentirono ai pm – Autostrade dal 2026 rimborsi per i disagi
Caso Ramy, chiusa la nuova inchiesta: 7 carabinieri indagati. In due mentirono ai pm. Il guidatore dell’Alfa “provocò la caduta” mortale del 19enne. Dal 2026 rimborsi per i disagi dovuti alla presenza di cantieri e in caso di blocco del traffico in autostrada. Berruto allenatore in Palestina: “Qui violati tutti principi del Cio, lo sport si indigni”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
