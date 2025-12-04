Entra nell' ufficio di una dipendente dell' ospedale per rubarle la borsetta | 35enne incastrato dal Dna

Parmatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ terminata con una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per furto a carico di un 35enne straniero, l’attività d’indagine tecnica svolta dai carabinieri. Il 35enne, ritenuto il presunto responsabile del reato di furto era già conosciuto negli ambienti investigativi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

