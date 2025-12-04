Energia Agsm Aim presenta revamping centrale di cogenerazione di Borgo Trento

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - È stato presentato oggi, presso la centrale di cogenerazione di Borgo Trento (Verona), il revamping dell'impianto che dal 1994 produce energia elettrica e acqua calda per il teleriscaldamento cittadino. L'intervento di efficientamento ha riguardato il cuore dell'impianto, la sezione cogenerativa, con l'installazione di due nuovi motori a combustione interna dotati di generatori per la produzione di energia elettrica. Questa tecnologia all'avanguardia - spiega l'azienda in una nota - sostituisce il precedente ciclo combinato a turbina a gas e turbina a vapore, garantendo maggiori prestazioni in termini di efficienza energetica, ottimizzazione delle perdite di rete ed elevata affidabilità operativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Energia, Agsm Aim presenta revamping centrale di cogenerazione di Borgo Trento

