Il progetto ’Energie per la scuola’, organizzato da Enel Workforce Evolution Academy, ha fatto tappa all’ ITIS "Avogadro" di Abbadia San Salvatore. Si tratta di un progetto di formazione professionale con importanti ricadute sul territorio amiatino. Come sostiene Niccolò Volpini sindaco di Abbadia San Salvatore, infatti, "molti giovani con questa iniziativa avranno una possibilità di entrare subito al lavoro. Inizialmente con contratto a tempo determinato e con la possibilità concreta di ottenere una stabilizzazione", E questo, come si legge nel comunicato Enel, è il principio portante dell’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Enel dà ’Energie per la scuola’. Le opportunità di lavoro per i giovani che si diplomano