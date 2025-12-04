Empoli sul tetto regionale Il team di footgolf in festa
Ancora non è uno sport riconosciuto ufficialmente, eppure sono mille attualmente gli iscritti al Footgolf, disciplina che in Italia è nata nel 2014 ed unisce calcio e golf. L’obiettivo è infatti mandare un pallone da calcio in buca nel minor numeri di tiri possibile, effettuati con i piedi. Dal 2022 anche Empoli ha la sua squadra e lo scorso weekend si è laureata campione regionale. "Siamo nati quasi per scherzo tre anni fa su idea di Simone Parrini dopo che dal periodo del Covid ci eravamo avvicinati a questa disciplina per poter uscire un po’ di casa. Giocando individualmente si poteva infatti praticare – racconta uno dei fondatori, Gianni Morelli –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
