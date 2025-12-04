Empatia questa sconosciuta
Possiamo parlare del “consenso”? Mi soffermo sul lasso temporale tra la conoscenza visiva e quella “biblica”. Più torniamo a ritroso e più tale intervallo si allunga. Prima di arrivare sotto le lenzuola c’era tutto il tempo di poter verificare in modo graduale il reale consenso della ragazza. Oggi però tutto è estremamente velocizzato. Tutto si svolge in un paio d’ore! Un aperitivo, una pizza sono chiaramente considerati già un consenso prodromico. E al momento clou diventa quindi quasi impossibile passare dal tacito consenso al netto dissenso. Passiamo dal “coitus interruptus” al “coitus dissentiens”? E se all’interno di una coppia ufficiale ci si potrà avvalere di un repentino “scusa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Morano Calabro. Nasce lo “Spazio Empatia”, domenica 7 dicembre l’inaugurazione Gli amministratori: «Investiamo per rafforzare il welfare di prossimità» Era stato approvato dalla Giunta Municipale nel mese di maggio scorso il progetto “Spazio Empatia”, e or - facebook.com Vai su Facebook
Empatia, questa sconosciuta - Per sfoghi, consigli e persino per pessimi esempi, scrivetemi all'indirizzo: postadelcuore@ilgiornale. Segnala ilgiornale.it
L'empatia è un concetto spesso equivocato - Tuttavia, il suo significato viene oggi spesso equivocato, soprattutto nel discorso mediatico e comune, ... Si legge su huffingtonpost.it
Empatia, perché è una parola abusata e a che cosa può servire veramente - La parola deriva dal greco antico “eµp??e?a” (empátheia), a sua volta composta da en- Da ilsole24ore.com