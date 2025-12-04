Possiamo parlare del “consenso”? Mi soffermo sul lasso temporale tra la conoscenza visiva e quella “biblica”. Più torniamo a ritroso e più tale intervallo si allunga. Prima di arrivare sotto le lenzuola c’era tutto il tempo di poter verificare in modo graduale il reale consenso della ragazza. Oggi però tutto è estremamente velocizzato. Tutto si svolge in un paio d’ore! Un aperitivo, una pizza sono chiaramente considerati già un consenso prodromico. E al momento clou diventa quindi quasi impossibile passare dal tacito consenso al netto dissenso. Passiamo dal “coitus interruptus” al “coitus dissentiens”? E se all’interno di una coppia ufficiale ci si potrà avvalere di un repentino “scusa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Empatia, questa sconosciuta