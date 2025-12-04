Emis Killa il nuovo album è Musica triste | canzoni e collaborazioni

Emis Killa è tornato. Il suo nuovo album si intitola Musica triste e arriva con l’energia di chi ha ancora qualcosa da dire e la lucidità di chi ha fatto pace con le proprie ombre. Un progetto che non rincorre le mode, ma che punta a riscrivere il suo posto nella scena italiana accanto a una serie di grandi volti della scena rap. Scopriamo la lista completa delle tracce e tutte le collaborazioni. “Musica triste”, il nuovo album di Emis Killa. Dopo un periodo di silenzio discografico, Emis Killa riapre il suo mondo con Musica triste, il nuovo album in arrivo il 5 dicembre. Un progetto che regala ai fan un nuovo percorso legato alla sua cifra stilistica: il rap nudo, diretto, scritto per raccontare la verità prima ancora che per piacere. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Emis Killa, il nuovo album è Musica triste: canzoni e collaborazioni

Approfondisci con queste news

EMIS KILLA TORNA ALLE ORIGINI: “ORA IL RAP NON È PIÙ DA NERD” Non fatevi ingannare dal titolo: in “Musica triste” c’è voglia di hip hop, non “musica lagnosa” Leggi tutto https://www.rockol.it/news-755743/emis-killa-musica-triste-nuovo-disco-intervist - facebook.com Vai su Facebook

Emis Killa torna alle origini: “Ora il rap non è più da nerd” rockol.it/news-755743/em… Vai su X

Emis Killa, l'album Musica Triste: "E' giunto il momento di raccontare le mie insicurezze" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Emis Killa, l'album Musica Triste: 'E' giunto il momento di raccontare le mie insicurezze' ... Scrive tg24.sky.it

Emis Killa, il nuovo album è Musica triste: canzoni e collaborazioni - Il suo nuovo album si intitola Musica triste e arriva con l’energia di chi ha ancora qualcosa da dire e la lucidità di chi ha fatto pace con le proprie ombre. Riporta dilei.it

Intervista – EMIS KILLA: faccio ancora musica triste, nonostante tutto - La scintilla me l’ha data la caption Instagram di un artista francese, Eric Christian, un pianista e compositore. Riporta newsic.it

Emis Killa torna alle origini: “Ora il rap non è più da nerd” - La (seppur mancata) partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo sembrava indicare un avvicinamento al pop, al mainstream, o quantomeno un allontanamento dal rap più puro. Si legge su rockol.it

Emis Killa, ecco la tracklist aspettando Musica Triste - In attesa dell'uscita del suo nuovo album, "Musica Triste", previsto per venerdì 5 dicembre, Emis Killa annuncia oggi la tracklist ufficiale. Lo riporta ansa.it

Emis Killa svela la tracklist di Musica triste, nuovo capitolo del suo percorso rap - Il rapper anticipa in rete i brani del prossimo album in uscita, tra inediti e collaborazioni nella scena urban italiana ... Si legge su it.blastingnews.com