Emily in Paris 5 tra Roma e segreti Ecco perché nella nuova stagione cambia tutto per Emily Cooper

L’attesissima quinta stagione di Emily in Paris sta per arrivare. Il nuovo capitolo della serie creata da Darren Star, con Lily Collins nel ruolo della consulente di marketing più chiacchierata di Netflix, debutterà il 18 dicembre con dieci episodi che segnano una svolta narrativa, geografica e sentimentale. Dopo aver attraversato Parigi con i suoi outfit impossibili e le decisioni sentimentali ancora più improbabili, Emily Cooper cambia scenario: ora è alla guida dell’Agence Grateau. a Roma. Un trasferimento che apre la serie a nuovi codici estetici, nuovi conflitti e una città che – proprio come Parigi nelle prime stagioni – diventa protagonista. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Emily in Paris 5, tra Roma e segreti. Ecco perché nella nuova stagione cambia tutto per Emily Cooper

