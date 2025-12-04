Emergenza senza fine Boom dei costi del sociale Tutela minori e anziani Qui la spesa è esplosa

Il sindaco Lorenzo Radice l’ha definita una spesa "esplosa" nel corso dell’ultimo anno e i numeri portati dall’assessore al Bilancio, Luca Benetti, non hanno fatto altro che confermare questo dato. Il bilancio previsionale presentato in aula ha proprio nella spesa sociale aumentata in maniera considerevole il punto focale sul quale concentrare l’attenzione anche guardando al futuro. Il documento pareggia a 105,63 milioni di euro e, per il terzo anno consecutivo, sarà discusso e votato entro la fine dell’anno ed è un documento che deve considerare anche la stretta data dal Governo centrale alle spese correnti degli enti locali, un effetto che su Legnano, per il 2026, si stima in 516mila euro in meno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emergenza senza fine . Boom dei costi del sociale. Tutela minori e anziani. Qui la spesa è “esplosa”

