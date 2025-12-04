Emergenza rapine Asse Mediano in arrivo videosorveglianza e potenziamento dell’illuminazione

Conclusa questa mattina la riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza in Prefettura a Napoli. Tra i punti all’ordine del giorno l’emergenza legata all’aumento di rapine e aggressioni sull’Asse Mediano. La convocazione è arrivata su richiesta del senatore Luigi Nave (M5S), che da settimane sollecita un intervento incisivo per garantire maggiore . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Emergenza rapine Asse Mediano, in arrivo videosorveglianza e potenziamento dell’illuminazione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Si è conclusa questa mattina in Prefettura a #Napoli la riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine pubblico convocata per affrontare l’emergenza rapine sull’Asse Mediano. Al tavolo, richiesto dal senatore Luigi Nave, hanno partecipato forze d - facebook.com Vai su Facebook

Rapine sull’Asse Mediano, bloccato 18enne con il volto coperto - Un controllo di routine si è trasformato in un lungo inseguimento sull’Asse Mediano, culminato con un incidente stradale e l’arresto di un giovane di 18 an ... Secondo ilfattovesuviano.it

Emergenza rapine sull’Asse Mediano, aumentano i controlli della polizia nei punti “caldi” - Sono in corso servizi mirati e continuativi, predisposti dalla Questura di Napoli, finalizzati a contrastare il fenomeno dei reati predatori ... Secondo internapoli.it

Rapine sull’Asse Mediano, pattuglie della Polizia agli snodi e nei punti più trafficati - La Questura di Napoli ha predisposto servizi mirati di controllo e contrasto lungo la statale 162 NC, dove negli ultimi giorni si sono verificate diverse ... Riporta fanpage.it

Rapine sull’Asse Mediano, il passaparola su Tiktok: “Portate un portafogli finto” - Si sono moltiplicate le segnalazioni sui social di rapine sull'asse mediano, nel Napoletano; gli automobilisti bloccati nel traffico e minacciati con pistole ... Da fanpage.it

Rapine sull’Asse Mediano, appello a portare un portafogli finto - Sui social sta circolando un “consiglio” che fotografa la percezione di insicurezza lungo l’Asse Mediano, la principale arteria che collega numerosi comun ... Da ilfattovesuviano.it

“Lasciate stare chi lavora onestamente”, virale il video anti-rapine sull’Asse Mediano - Un tiktoker napoletano ha messo in scena ieri una singolare protesta all’uscita dell’asse mediano di Mugnano. Da internapoli.it