Emergenza rapine Asse Mediano in arrivo nuovi sistemi di videosorveglianza e potenziamento dell’illuminazione

Emergenza rapine sull’Asse Mediano, il prefetto convoca il Comitato per l’Ordine Pubblico: in arrivo nuovi sistemi di videosorveglianza e potenziamento dell’illuminazione. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato nelle scorse ore una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza per affrontare l’emergenza legata all’aumento di rapine e aggressioni sull’Asse . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Emergenza rapine Asse Mediano, in arrivo nuovi sistemi di videosorveglianza e potenziamento dell’illuminazione

Argomenti simili trattati di recente

“#AsseMediano, emergenza rapine. Nonostante le richieste d’aiuto, la situazione non migliora e resta drammatica” - facebook.com Vai su Facebook

Rapine sull’Asse Mediano, bloccato 18enne con il volto coperto - Un controllo di routine si è trasformato in un lungo inseguimento sull’Asse Mediano, culminato con un incidente stradale e l’arresto di un giovane di 18 an ... Da ilfattovesuviano.it

Emergenza rapine sull’Asse Mediano, aumentano i controlli della polizia nei punti “caldi” - Sono in corso servizi mirati e continuativi, predisposti dalla Questura di Napoli, finalizzati a contrastare il fenomeno dei reati predatori ... Lo riporta internapoli.it

Rapine sull’Asse Mediano, pattuglie della Polizia agli snodi e nei punti più trafficati - La Questura di Napoli ha predisposto servizi mirati di controllo e contrasto lungo la statale 162 NC, dove negli ultimi giorni si sono verificate diverse ... Come scrive fanpage.it

Rapine sull’Asse Mediano, il passaparola su Tiktok: “Portate un portafogli finto” - Si sono moltiplicate le segnalazioni sui social di rapine sull'asse mediano, nel Napoletano; gli automobilisti bloccati nel traffico e minacciati con pistole ... Scrive fanpage.it

Rapine sull’Asse Mediano, appello a portare un portafogli finto - Sui social sta circolando un “consiglio” che fotografa la percezione di insicurezza lungo l’Asse Mediano, la principale arteria che collega numerosi comun ... Da ilfattovesuviano.it

Inseguimento e fuga rocambolesca sull'Asse Mediano: nel mirino degli agenti quattro malviventi - Nel corso dei servizi mirati e continuativi, predisposti dalla Questura di Napoli, finalizzati a contrastare il fenomeno dei reati predatori lungo il cosiddetto “Asse Mediano”, nella scorsa serata, la ... Scrive msn.com