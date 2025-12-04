Emergenza rapine Asse Mediano in arrivo lvideosorveglianza e potenziamento dell’illuminazione

Conclusa questa mattina la riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza in Prefettura a Napoli. Tra i punti all’ordine del giorno l’emergenza legata all’aumento di rapine e aggressioni sull’Asse Mediano. La convocazione è arrivata su richiesta del senatore Luigi Nave (M5S), che da settimane sollecita un intervento incisivo per garantire maggiore . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Emergenza rapine Asse Mediano, in arrivo lvideosorveglianza e potenziamento dell’illuminazione

Altre letture consigliate

“#AsseMediano, emergenza rapine. Nonostante le richieste d’aiuto, la situazione non migliora e resta drammatica” - facebook.com Vai su Facebook

Rapine sull’Asse Mediano, bloccato 18enne con il volto coperto - Un controllo di routine si è trasformato in un lungo inseguimento sull’Asse Mediano, culminato con un incidente stradale e l’arresto di un giovane di 18 an ... Segnala ilfattovesuviano.it

Emergenza rapine sull’Asse Mediano, aumentano i controlli della polizia nei punti “caldi” - Sono in corso servizi mirati e continuativi, predisposti dalla Questura di Napoli, finalizzati a contrastare il fenomeno dei reati predatori ... Secondo internapoli.it

Rapine sull’Asse Mediano, pattuglie della Polizia agli snodi e nei punti più trafficati - La Questura di Napoli ha predisposto servizi mirati di controllo e contrasto lungo la statale 162 NC, dove negli ultimi giorni si sono verificate diverse ... Lo riporta fanpage.it

Rapine sull’Asse Mediano, il passaparola su Tiktok: “Portate un portafogli finto” - Si sono moltiplicate le segnalazioni sui social di rapine sull'asse mediano, nel Napoletano; gli automobilisti bloccati nel traffico e minacciati con pistole ... Come scrive fanpage.it

Rapine sull’Asse Mediano, appello a portare un portafogli finto - Sui social sta circolando un “consiglio” che fotografa la percezione di insicurezza lungo l’Asse Mediano, la principale arteria che collega numerosi comun ... ilfattovesuviano.it scrive

Inseguimento e fuga rocambolesca sull'Asse Mediano: nel mirino degli agenti quattro malviventi - Nel corso dei servizi mirati e continuativi, predisposti dalla Questura di Napoli, finalizzati a contrastare il fenomeno dei reati predatori lungo il cosiddetto “Asse Mediano”, nella scorsa serata, la ... Come scrive msn.com