Emergenza idrica nel Belice Faraone presenta querela | Il Garcia ridotto a una pozzanghera

L’invaso Garcia, uno dei principali bacini idrici della Valle del Belice, sarebbe ormai ridotto a “poco più di una pozzanghera”. È quanto denuncia il deputato Davide Faraone che ha presentato una querela alla Procura della Repubblica di Termini Imerese dopo un sopralluogo effettuato il 24. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

