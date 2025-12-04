Emergenza idrica i sindaci in presidio a Montecitorio

Tempo di lettura: 2 minuti Mercoledì 10 dicembre, dalle 11:00, una nutrita rappresentanza di Sindaci dell’Irpinia e del Sannio raggiungerà Piazza Montecitorio per un presidio statico e civile destinato a riportare al centro del dibattito istituzionale una crisi ormai insostenibile: l’emergenza idrica che, da mesi, condiziona la quotidianità dei cittadini e frena ogni prospettiva di crescita dei territori interni. Con la fascia tricolore a testimoniare il ruolo e la responsabilità delle istituzioni locali, i primi cittadini intendono sollecitare Parlamento e Governo a interventi immediati e strutturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Emergenza idrica, i sindaci in presidio a Montecitorio

Contenuti che potrebbero interessarti

EMERGENZA IDRICA | A disporlo è stato il sindaco Nicola Fiorita con una propria ordinanza. Resteranno a casa anche gli studenti di San Giovanni in Fiore - facebook.com Vai su Facebook

Più tardi al @TgrRaiSicilia parlerò di emergenza idrica in #Sicilia, con alcune puntualizzazioni. #Sicilia #RegioneSiciliana @Regione_Sicilia Vai su X

Emergenza idrica, sindaci irpini e sanniti in presidio a Montecitorio - Mercoledì 10 dicembre, a partire dalle ore 11:00, i Sindaci dell’Irpinia e del Sannio saranno in presidio statico e pacifico a Piazza Montecitorio, davanti alla Camera dei Deputati, per richiamare l’a ... irpinianews.it scrive

Emergenza idrica, il sindaco di Ariano Franza lancia l’idea di un presidio a Montecitorio - di Rodolfo Picariello Ariano – Emergenza idrica Irpini e Sannio: il sindaco arianese Enrico Franza lancia un appello ai colleghi sindaci per porre in essere un presidio a Montecitorio. Secondo corriereirpinia.it

Emergenza idrica in Irpinia e Sannio, rivolta dei sindaci: «Ora sit-in a Montecitorio» - L'emergenza idrica in Irpinia e Sannio rischia di determinare nella popolazione residente e negli operatori economici non solo uno stato di frustrazione. Come scrive ilmattino.it

Emergenza idrica, mercoledì prossimo i sindaci di Irpinia e Sannio a Roma: sit-in a Montecitorio - Enrico Franza, infatti, soltanto ieri aveva chiamato a raccolta i sindaci di Irpiniave Sannio per una dimostrazione ... Riporta corriereirpinia.it

Emergenza idrica, Franza ai colleghi sindaci: "Andiamo tutti a Montecitorio" - L'articolo Emergenza idrica, Franza ai colleghi sindaci: "Andiamo tutti a Montecitorio" proviene da OttoPagine. Come scrive msn.com

Emergenza idrica, Franza alza la voce: “Ora basta. Sindaci in presidio a Roma” - E’ lo sfogo social del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza. Scrive irpinianews.it