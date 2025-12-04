Elsa Micheal storia di una vita da romanzo Ora con le grandi griffe crea un ponte tra Firenze e l’Eritrea

Firenze, 4 dicembre 2025 – Da venerdì 5 dicembre a lunedì 8 (dalle 9 alle 19,30) la Leopolda  di Firenze diventa un mercato natalizio davvero speciale, con quasi ventimila tra capi e accessori di grandi marche a prezzi “solidali”. Sì, perché l’obiettivo dello Smile Market è quello di sostenere i progetti dell’associazione creata da Elsa Micheal; si tiene per l’undicesima volta a Firenze, nella nuova location dopo le edizioni al Tepidarium del Roster, anche se negli ultimi tre anni è sbarcato anche a Roma. E non finisce qui, perché l’intenzione è di vederlo approdare nelle grandi città.  E non c’è da dubitare che la sua promotrice ce la possa fare, visto che Elsa Micheal è un vulcano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

elsa micheal storia di una vita da romanzo ora con le grandi griffe crea un ponte tra firenze e l8217eritrea

Elsa Micheal, storia di una vita da romanzo. Ora con le grandi griffe crea un ponte tra Firenze e l'Eritrea

