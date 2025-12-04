Elland Road è tornato al suo meglio – Farke festeggia la vittoria decisiva del Leeds

Breaking: L’allenatore del Leeds United Daniel Farke è rimasto deliziato da ogni aspetto della prestazione della sua squadra che ha aumentato le proprie speranze di sopravvivenza con una scioccante vittoria per 3-1 sul Chelsea. Di fronte a un chiassoso pubblico di casa a Elland Road, gli uomini di Farke sono partiti velocemente con Jaka Bijol prima di concludere uno dei loro migliori tempi della stagione raddoppiando il loro vantaggio mentre Ao Tanaka ne ha aggiunto un altro diventando il primo giocatore asiatico a segnare per i bianchi nella massima serie. Nonostante Pedro Neto abbia ritirato un gol per una squadra del Chelsea che ha fallito, un errore di Tosin Adarabioyo ha permesso all’attaccante Dominic Calvert-Lewin di conquistare i punti per il Leeds e porre fine a una serie di quattro sconfitte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

